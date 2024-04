NN propose une assurance invalidité qui ne distingue pas affections physiques et mentales

"Ces dernières années, la santé mentale a, à juste titre, fait l'objet de beaucoup plus d'attention. Dans tous les segments du secteur, le bien-être psychologique occupe également une place de plus en plus importante. Le tabou qui entourait le sujet il y a encore quelques années a disparu depuis longtemps. C'est pourquoi nous optons aujourd'hui - radicalement, mais délibérément - pour le changement", explique Heidi Cortois, directrice commerciale chez NN.

Outre l'aspect de la santé financière, NN met également ses services de bien-être à la disposition de ses affiliés et des membres de leur famille, renforçant ainsi l'accent mis sur la prévention et la réintégration. Il propose ainsi des conseils préventifs et coaching adaptés dispensés par des professionnels indépendants, accessibles 24h/24 et 7j/7, pour tous les assurés et leurs proches.

L'assureur indique travailler à la finalisation de son offre pour qu'elle soit effective dès le printemps. Les nouveaux clients pourront opter pour ce nouveau produit à partir du 1er mai.