NRB renonce à développer son propre réseau 5G et cède son spectre à Proximus

Le groupe NRB renonce à développer son propre réseau 5G et a décidé de céder son spectre à Proximus, annonce l'opérateur télécom jeudi soir. L'entreprise liégeoise, l'un des principaux fournisseurs de services informatiques en Belgique, ne souhaite en effet plus déployer son propre réseau mobile mais veut continuer à offrir des services 5G à ses clients en tant qu'opérateur mobile virtuel. Un partenariat avec Proximus est en cours de négociation.

Lors de la mise aux enchères du spectre durant l'été 2022, NRB avait acquis une partie du spectre 5G (20 MHz dans la bande de fréquence 3.600 MHz), avec l'objectif de fournir des services 5G à ses clients, qui sont des entreprises et non des particuliers. Deux ans plus tard, le groupe liégeois a finalement décidé de vendre son spectre et sa licence.

Lors de cette même mise aux enchères, Proximus avait investi 600 millions d'euros sur une période de 20 ans pour acquérir une part de spectre "sensiblement supérieure à celle de ses concurrents". L'acquisition du spectre supplémentaire devrait permettre à l'opérateur d'améliorer encore l'expérience mobile des clients, espère-t-il. Proximus pourra en effet ajouter davantage de capacité lorsque ce sera nécessaire et réduire ainsi fortement d'éventuels risques de saturation.