Pays-Bas: début d'une expérimentation de cannabis légal

Les Néerlandais peuvent vendredi, pour la première fois, consommer du cannabis légalement dans deux villes du sud des Pays-Bas, les autorités lançant une expérimentation sur plusieurs années décriminalisant la production et l'approvisionnement de l'herbe aux coffeeshops.

Depuis les années 1970, les drogues dites douces y sont "tolérées", et "les autorités choisissent de ne pas poursuivre les contrevenants", selon le site internet du gouvernement.

Contrairement à l'idée abondamment véhiculée à l'étranger, la vente et la consommation de haschich, d'herbe et de leurs dérivés, qui attirent depuis des décennies des fumeurs de cannabis du monde entier, n'est pas légale aux Pays-Bas.

L'expérimentation visant à éliminer cette "zone grise" juridique débute vendredi pour quatre ans dans les villes méridionales de Bréda et Tilbourg, et devrait ensuite être étendue à d'autres régions du pays.

Il était en effet jusqu'ici totalement illégal de cultiver du cannabis aux Pays-Bas et d'approvisionner les populaires établissements de vente.

Dix producteurs ont été sélectionnés, et le cannabis fourni aux coffeeshops sera étroitement surveillé.

L'objectif de l'expérience, dont les résultats seront analysés par des experts, est double: déterminer s'il est possible de réguler la chaîne d'approvisionnement et si la petite délinquance et les comportements antisociaux reculent.

L'impact sur la santé publique sera également examiné.