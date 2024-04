Près de 1.000 primes d'innovation accordées à des travailleurs innovants l'an dernier

Le SPF Économie a reçu l'an dernier 995 demandes de primes d'innovation de la part d'employeurs et en a accordé 959 aux travailleurs innovants concernés, communique-t-il vendredi, deux jours avant la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation. La spécificité de cette prime est qu'elle est exonérée de cotisations sociales, moyennant quelques critères à respecter.

Il y a toutefois quelques critères à respecter. L'innovation doit ainsi apporter une réelle plus-value aux activités habituelles de l'entreprise et doit concerner la technique, l'économie, la productivité, l'environnement, l'organisation ou le bien-être au travail, énumère l'administration fédérale.

Via cette prime, un employeur peut récompenser certains de ses employés car leurs idées ont permis d'améliorer la productivité, le bien-être au travail ou l'organisation de leur entreprise. Elle peut être octroyée au sein de toute entreprise soumise à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, explique le SPF Économie. Tout travailleur lié par contrat de travail avec une entreprise éligible peut en bénéficier, peu importe le type de contrat de travail.

Cette innovation peut porter sur les produits, les services, les procédés de fabrication, l'environnement de travail, etc. Il doit s'agir d'un concept totalement neuf ou d'une amélioration d'un concept déjà en place, élaboré et proposé par un ou plusieurs collaborateurs internes (pas par un tiers) et concrétisé au cœur de l'entreprise (ou en voie de concrétisation), liste encore le SPF Économie.

La prime d'innovation ne remplace en aucun cas le salaire. Elle ne peut d'ailleurs pas dépasser la rémunération mensuelle brute et le montant total des primes payées ne peut dépasser 1% de la masse salariale de l'entreprise.