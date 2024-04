Près d'une entreprise sur deux ne recourt pas aux solutions d'optimisation salariale

Près d'une entreprise sur deux n'exploite pas suffisamment les solutions d'optimisation salariale, selon une enquête du prestataire de services RH Partena Professional. Ces solutions comprennent les différents chèques, primes, bonus et avantages extra-légaux proposés aux travailleurs et elles permettent à l'employeur de réduire les cotisations sociales par rapport à celles versées sur le salaire brut.

"Ignorer cette problématique alors que le contexte économique reste difficile revient à laisser dormir un potentiel précieux, impactant non seulement les coûts salariaux mais aussi le rendement financier de l'entreprise. L'art de maximiser ces avantages bénéficie non seulement aux employés mais garantit également une maitrise des dépenses de l'entreprise, créant ainsi un cercle vertueux de prospérité partagée', explique Yves Stox, managing consultant chez Partena Professional.

Les chèques-repas (72,2%), les écochèques (56,2%) et le matériel informatique (52,8%) figurent parmi les avantages les plus courants proposés par les employeurs en Belgique. Quant aux primes, les indemnités forfaitaires de frais professionnels sont proposées dans près d'une entreprise sur deux (48,8%) et les indemnités de télétravail dans plus d'un tiers des entreprises (35,1%).

A l'opposé, 52,8% des entreprises ne proposent aucune forme de bonus (prime de résultat, prime salariale collective, warrants). Les budgets mobilité sont quant à eux proposés chez à peine 22,1% des entreprises sondées.

Quelque 300 responsables d'entreprises de différents secteurs économiques ont été interrogés dans le cadre de cette enquête.