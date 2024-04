Presque aucun facteur n'est parti en tournée à Bruxelles et en Wallonie

La direction de bpost confirme que la distribution du courrier et des colis est dès lors perturbée en Wallonie et à Bruxelles. "La priorité est au dialogue social", insiste-t-elle.

bpost constate des perturbations dans l'ensemble de ses centres de tri et de ses sites de distribution du sud du pays, détaille Laura Cerrada Crespo, la porte-parole de l'entreprise postale. Dans la capitale, la distribution est à l'arrêt mais il n'y a pas de site de tri bloqué.

Samedi, les syndicats avaient pourtant annoncé que seule la distribution serait touchée lundi et que les centres de tri seraient à leur tour perturbés ce mardi. Mais le programme initial a finalement changé, explique Stéphane Daussaint, responsable général de la CSC-Transcom Postes. "Certains bureaux distributeurs se trouvent sur le même site que les centres de tri et le personnel de ces bureaux a décidé d'un blocage total", situe-t-il. Les deux grands centres de tri wallons, Charleroi X et Liège X, sont dès lors bloqués.

En milieu de matinée, le responsable syndical n'était pas encore en mesure de s'exprimer sur l'ampleur des perturbations à attendre mardi.