Restaurants, recyclage, consignes... le texte de l'UE pour verdir les emballages

Les contenants plastiques à usage unique seront interdits d'ici au 1er janvier 2030 dans les cafés et restaurants, pour les aliments et boissons consommés sur place.

Les contenants en papier y resteront autorisés. Géants du fast-food et industriels du papier vantaient les mérites "écologiques" des emballages cartons, recyclables ou issus de forêts durables, par rapport au plastique ou au réemploi --qui selon eux exigerait d'utiliser plus d'eau et d'énergie: ils ont obtenu gain de cause. Les sachets en papier de sucre ou de sel sont aussi épargnés.

Sont en revanche bannis d'ici 2030 d'autres contenants plastiques à usage unique: flacons miniatures de shampoing dans l'hôtellerie, dosettes de sauces, emballages plastiques des fruits et légumes, films enveloppant les valises dans les aéroports...