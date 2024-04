Skeyes a présenté son prototype de centre de contrôle numérique à Steenokkerzeel

Skeyes a présenté jeudi sa dernière innovation : le Digital Tower Test Centre sur son site de Steenokkerzeel, près de Brussels Airport. Ce centre ultramoderne fait office de prototype pour le centre de contrôle numérique qui est en cours de construction par Skeyes et la SOWAER (Société wallonne des aéroports) à Namur. La Flandre disposera elle aussi de son centre de contrôle numérique.

"Le centre de test est quasiment identique au centre actuellement en construction à Namur. Il sera également alimenté par les images en temps réel provenant des mâts de Liège et de Charleroi, mais ne disposera pas du module de communication avec les avions. Ce centre prototype nous permet de familiariser notre personnel avec les nouvelles technologies, de former les contrôleurs aériens et de perfectionner davantage l'ergonomie du centre de Namur", précise Skeyes.

D'ici 2026, le trafic aérien aux aéroports de Charleroi et de Liège, distants de 100 km, sera guidé à distance depuis un seul centre de contrôle numérique situé à Namur. Cela garantira la sécurité opérationnelle des aéroports wallons dans le futur.