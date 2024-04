Spadel se lance dans le marché belge des fontaines à eau

Selon Spadel, ce marché "est dominé depuis des années par les mêmes acteurs historiques" et représente aujourd'hui 49.000 machines installées et un volume de 30 millions de litres par an.

La fontaine à eau "SPA Fountain" sera lancée en trois phases: un premier test avec 200 fontaines au premier semestre 2024, un lancement à plus grande échelle avec 1.000 machines au deuxième semestre de cette année et enfin un rythme de croisière de 3.000 nouvelles machines installées par an à partir de 2025.