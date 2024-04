Superdry annonce un plan de la dernière chance et dégringole en Bourse

La chaine de vêtements britannique Superdry, qui lutte pour sa survie, dévissait de 33% mardi à la Bourse de Londres après avoir annoncé un plan de restructuration de la dernière chance, une augmentation de capital et un prochain retrait de cotation.

Le groupe "lance un plan (...) qui impliquera principalement une restructuration de son patrimoine immobilier au Royaume-Uni et de sa base de coûts de vente au détail" et constitue "un élément clé" de sa stratégie de redressement, a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Superdy a aussi annoncé mardi "une augmentation de capital" jusqu'à 10 millions de livres (11,7 millions d'euros) pour lui apporter les liquidités nécessaires, dont les modalités restent à définir mais qui sera garantie par Julian Dunkerton, directeur général et co-fondateur, qui détient déjà plus de 26% de l'entreprise.

Superdry a aussi annoncé "son intention de se retirer de la Bourse de Londres", pour "bénéficier d'importantes économies sur les coûts associés à sa cotation et mettre en oeuvre son plan de redressement loin de l'exposition accrue des marchés publics".

Le groupe s'était déjà effondré de plus de 50% en une séance à la Bourse de Londres début avril après que M. Dunkerton, qui avait plus tôt cette année dit étudier une possible offre de rachat, a signifié qu'il ne ferait finalement pas de proposition.