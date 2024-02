Sûreté nucléaire: un projet de réforme contesté passe au filtre du Sénat

Dans le contexte d'un vaste plan de relance du nucléaire civil, avec un programme de six nouveaux réacteurs EPR et d'autres qui doivent être annoncés, la réforme vise à "fluidifier" la prise de décisions dans le secteur, selon le gouvernement.

Pour ce faire, l'exécutif défend la vision d'une grande "Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection" (ASNR), créée au 1er janvier 2025. Cette nouvelle entité émanerait de la fusion de l'Institut de radioprotection et de sûreté Nucléaire (IRSN) - la "police scientifique" du secteur - et de l'Autorité de sûreté du nucléaire (ASN) - le gendarme des centrales. Deux structures nées dans les années 2000 des leçons de la catastrophe de Tchernobyl.

Les défenseurs de ce modèle plaident pour une "efficacité" renforcée et des délais réduits dans les processus d'expertise, d'autorisation et de contrôle. Ses opposants, au contraire, redoutent un manque de transparence et une porosité néfaste entre experts et décideurs.