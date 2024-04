Travaux publics: patronat et syndicats autour de la table pour améliorer l'"attractivité" du secteur

"Une entreprise sur deux en moyenne exprime le fait que les difficultés de recrutement sont un frein à la croissance de l'entreprise", a indiqué vendredi la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) à l'AFP. Il s'agit même du frein le plus cité par ses adhérents dans une enquête trimestrielle réalisée avec l'Insee.

Les représentants des employeurs et des salariés des travaux publics vont démarrer lundi une longue séquence de négociations visant à améliorer l'attractivité des métiers de la branche, et remédier ainsi à ses difficultés de recrutement.

Construction de routes, installation d'éclairage public, acheminement de l'eau potable : le secteur des travaux publics représente quelque 300.000 personnes en France, pour un peu plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

La négociation, entamée en février mais qui n'a fixé que la méthodologie, "va rentrer dans le dur" à compter de lundi, a indiqué Laurent Amar, président de la commission sociale de la FNTP. Les discussions doivent déboucher sur un accord paritaire "sur l'ensemble du champ social" d'ici décembre 2024.

Au menu des négociations, six "blocs": sens et valeurs des métiers, avec un accent sur la transformation écologique, santé des salariés, organisation du travail, vie au travail, évolutions professionnelles et partage de la valeur.