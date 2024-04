Un moment de solidarité jeudi soir devant le siège de Van Hool

Un moment de solidarité est programmé jeudi à 19h00 devant l'usine d'assemblage de bus Van Hool à Lierre (province d'Anvers). Ce rassemblement est organisé par des sympathisants, des riverains et des travailleurs de l'entreprise. Sans s'y associer officiellement, les syndicats sont au courant de l'action.

"Même après l'annonce des repreneurs, les travailleurs n'en savent pas plus", expliquent les organisateurs. "Une partie de l'activité va se poursuivre mais combien d'emplois cela représentera-t-il?"

"Les repreneurs et les autorités politiques doivent tout mettre en œuvre pour conserver autant d'emplois que possible", insistent les organisateurs qui tancent la famille Van Hool, les banques et le gouvernement.