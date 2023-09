Un quart des magasins Delhaize en gestion propre ont trouvé un repreneur indépendant

Ces 17 magasins seront transformés en supermarchés Delhaize indépendants dans les semaines à venir et ouvriront au cours des mois de novembre, décembre et janvier prochains. Il s'agit des magasins de Verviers, Marche, Marcinelle, Waterloo, Tournai, Braine-L'Alleud, Ath et Mons en Wallonie, de Roodebeek, Saint-Antoine, De Fré et Fort Jaco à Bruxelles, et de Kasterlee, Waasland, Ledeberg, Bruges Sint Kruis ainsi qu'Overijse en Flandre.

"La transformation d'un supermarché en gestion propre en un magasin indépendant nécessite beaucoup d'efforts", explique l'entreprise. "En moyenne, la période de transition dure environ une dizaine de semaines, lors desquelles de nombreuses choses doivent être accomplies, que ce soit sur le plan administratif, technique, ou informatique, par exemple."