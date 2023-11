Une action pour des systèmes alimentaires "résilients et socialement justes" à Bruxelles

Une centaine de personnes se sont rassemblées place du Luxembourg pour appeler les représentants politiques de l'Union européenne à "mettre le sujet des systèmes alimentaires sur la table". Sous le slogan "We can't eat promises" ("Nous ne pouvons pas manger de promesses"), les organisateurs exhortent l'UE à mener à bien la transition des systèmes agricoles, notamment via la stratégie "De la ferme à la table" ("Farm to fork" ou "F2F" en jargon européen), qui vise à promouvoir un "système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement".

Lors de l'action, des centaines de lettres écrites par des citoyens de l'UE ont également été remises en main propre à des parlementaires européens par les manifestants, pour demander une "transition ambitieuse mais aussi économiquement juste pour les agriculteurs et agricultrices".