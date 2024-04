Une centaine de sympathisants réunis devant le siège de Van Hool à Koningshooikt

Un délai de deux ans est cependant annoncé avant l'édification du bâtiment. "Les gens ne peuvent pas rester sans revenu. Ils sont déjà encouragés par le VDAB (office flamand de l'emploi, NDLR) à trouver du travail", commente Rudy Sohier, l'organisateur de ce moment de solidarité. La relance des activités ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines, ce qui a également suscité des réactions cyniques de la part des sympathisants.

"Les repreneurs et les responsables politiques doivent tout faire pour conserver le plus d'emplois possibles. J'ai grandi à deux pas de l'usine et bon nombre d'amis et de proches travaillent ici. Les emplois qui disparaissent, ce sont plus que de simples chiffres."