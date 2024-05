Une cinquantaine de cyclo-activistes manifestent contre l'extension de l'aéroport de Liège

Une cinquantaine de cyclo-activistes du mouvement Democracy On The Streets (DOTS) ont manifesté devant les bureaux de Nethys, actionnaire majoritaire de Liege Airport, afin de protester contre l'extension de celui-ci, indique mercredi un communiqué de Stop Alibaba, le front qui milite dans le même but.

Parti de Cologne, en Allemagne, le 20 mai, le mouvement veut atteindre le Parlement européen à Bruxelles le 26 mai et y réclamera plus de justice climatique et un avenir durable.

C'est le mouvement allemand "Ohne Kerosin nach Berlin" (= "À Berlin sans essence") qui est à l'initiative de cette protestation vers Bruxelles. Les associations belges Youth For Climate, Climate Express, Masse Critique, les Allemands de Students For Future et divers collectifs de luttes locaux soutiennent le mouvement.