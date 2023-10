Une citrouille de plus d'une tonne bat le record du monde aux Etats-Unis

Une citrouille gigantesque de plus d'une tonne a battu en Californie le record de la plus grosse cucurbitacée au monde, permettant à son cultivateur d'empocher un prix de 30.000 dollars.

Affichant 1.247 kg sur la balance, l'énorme potiron a affolé les compteurs lundi au festival de la citrouille de Half Moon Bay, près de San Francisco, selon un communiqué des organisateurs du concours.

Vêtu d'un tee-shirt orange pour l'occasion, Travis Gienger a levé les bras en signe de triomphe au moment de la pesée, tandis que des amplis faisaient résonner "We Are The Champions" du groupe Queen en fond.