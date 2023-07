Une faible demande européenne pèse sur les chiffres de Belysse

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de Belysse recule de 5,2%: 10% en Europe et 0,4% outre-Atlantique.

L'entreprise affirme être parvenue à acheter des matières premières à bas prix ces derniers mois, ce qui devrait se voir dans les résultats de la seconde moitié de l'année. Elle a par ailleurs initié début juillet un programme de réduction des coûts en raison de la morosité du marché européen. Cela devrait faire baisser les frais fixes de 1,7 million d'euros cette année déjà, puis de 3,4 millions sur base annuelle.

Belysse a vendu l'an dernier sa marque Balta et trois divisions au groupe britannique Victoria. Elle conserve encore trois usines, deux en Belgique (Tielt et Zele) et une aux Etats-Unis (Los Angeles), et emploie près de 1.300 personnes.