Une nouvelle CEO pour le groupe agricole belge Sipef

Sipef est une société cotée en bourse vieille de plus de 100 ans qui exploite des plantations d'huile de palme en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Côte d'Ivoire. La société possède également des plantations de bananes et de caoutchouc. Plus de 21.000 personnes travaillent dans ses plantations.