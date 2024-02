Une statue du monument à John Cockerill démontée sur la place du Luxembourg

La statue déboulonnée a été laissée au sol, au milieu de palettes en feu, a observé Belga.

La place du Luxembourg, aux abords du Parlement européen, se situe au cœur de la manifestation du secteur agricole en marge d'un sommet européen extraordinaire. Un millier de tracteurs venus des quatre coins du pays et de l'étranger, notamment d'Italie, ont été confirmés dans les rues de Bruxelles par la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. Les agriculteurs affichent leur mécontentement quant aux accords de libre-échange noués entre l'Union européenne et d'autres pays, la complexité administrative, des normes européennes jugées "incompréhensibles" et les prix des produits vendus à l'agro-industrie.