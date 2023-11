Wall Street conclut dispersée autour de l'équilibre

L'indice Dow Jones a cédé 0,13% à 34.945,47 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a pris 0,07% à 14.113,67 points et le S&P 500 a avancé de 0,12% à 4.508,24 points.

La Bourse de New York a fait une pause jeudi dans son rebond du mois de novembre, concluant en modeste repli tout près de l'équilibre au cours d'une séance sans éclat plombée par le secteur énergétique.

Le département du Travail a dévoilé des demandes hebdomadaires d'allocations d'emplois en plus forte hausse qu'attendu à 231.000 (+13.000), un sommet depuis 12 semaines.

Du côté de l'inflation, une baisse des prix à l'importation en octobre aux Etats-Unis (-0,8%), menée par la chute des coûts de l'énergie, "est un élément encourageant supplémentaire sur le front de la hausse des prix", a estimé Matthew Martin, économiste pour Oxford Economics. C'est la première fois en trois mois que les prix à l'importation reculent.

Enfin, la production industrielle en octobre a ralenti plus que prévu (-0,6%) notamment à cause de l'impact des grandes grèves dans l'industrie automobile qui ont duré six semaines.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons à dix ans reculaient à 4,44% contre 4,53% la veille vers 21H10 GMT.