Wall Street en léger retrait avant la Fed

L'indice Dow Jones cédait 0,09%, le Nasdaq, à dominante technologique, cédait 0,12% et le S&P 500 0,05%, vers 4H15 GMT.

Les indices de la Bourse de New York ont prudemment débuté la séance mercredi, restant en très léger retrait, alors que les marchés attendent une décision monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Rasséréné mardi par un rebond des actions bancaires, l'indice Dow Jones avait avancé de 0,98% à 32.560,60 points, le Nasdaq avait grimpé de 1,58% à 11.860,11 points et le S&P 500 de 1,30% à 4.002,87 points.

La Réserve fédérale est sur la corde raide, tiraillée entre l'impératif de relever les taux d'intérêt pour lutter contre une inflation tenace et la tentation de freiner ces relèvements afin d'éviter de nouveaux bouleversements bancaires.

"Tous les regards du monde financier et économique vont se braquer aujourd'hui sur la Réserve fédérale alors que le président Jerome Powell tente de trouver un équilibre entre sa lutte contre l'inflation et la soudaine crise bancaire", a indiqué Art Hogan de B. Riley Wealth Management.