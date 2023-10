Wall Street évolue dans le vert, les taux obligataires reculent

La Bourse de New York évoluait dans le vert mardi, restant nerveuse face aux risques géopolitiques alors que commence la saison des résultats d'entreprises.

Depuis lundi, "les rendements sur les bons du Trésor ont accusé leur plus forte chute depuis mars en raison de commentaires conciliants de la part de membres de la Réserve fédérale et de la demande de valeurs refuge face au conflit israélien", a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Lundi, jour férié où le marché obligataire était fermé, le Dow Jones était parvenu à grimper de 0,59%, l'indice Nasdaq avait pris 0,39% et l'indice élargi S&P 500 avait gagné 0,63%.

Du côté de la Fed, deux responsables ont insisté sur le fait que les conditions monétaires plus strictes provoquées par la hausse des bons du Trésor pourraient se substituer à de nouveaux relèvements des taux directeurs de la banque centrale.

Les investisseurs adoptaient, selon lui, une attitude d'attente non seulement face à l'évolution de la situation en Israël, mais aussi dans l'expectative de la publication de l'indice d'inflation américaine jeudi, des minutes de la dernière réunion de la Fed la veille et des résultats du troisième trimestre pour les sociétés.

Ceux-ci ont démarré mardi avec Pepsico (+1,51%) notamment.

Le distributeur de boissons gazeuses, snacks et céréales a relevé ses perspectives de résultats pour l'ensemble de l'année après un troisième trimestre supérieur aux attentes.

Le groupe a engrangé 23,45 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre contre 21,97 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net ressort à 3,10 milliards de dollars, contre 2,70 milliards un an avant. Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice par action devrait grimper de 13% au lieu de +12% prévu jusqu'ici.

Dans la foulée de l'élan qui touchait le titre de Pepsico, Coca Cola gagnait aussi 1,59%.

Après leur vive hausse lundi dans le sillage de l’attaque du mouvement islamiste Hamas sur Israël et des représailles de l'armée israélienne, les titres de groupes de défense se tassaient un peu comme Northrop Grumman (-1,68%) ou Lockeed Martin (-0,56%).

Du côté des constructeurs automobiles électriques, Tesla gagnait plus de 2%, Rivian bondissait de 5,78% et Lucid de 3,78%.

Le marché attendait en outre l'annonce de la mise à prix des titres de Birkenstock, le fabricant allemand de sandales qui doit faire son entrée à la Bourse de New York cette semaine.

Le prix unitaire des actions sera établi entre 44 et 49 dollars, ce qui, dans le haut de la fourchette, représenterait une valorisation atteignant jusqu'à 9,2 milliards de dollars, selon un document de la SEC.