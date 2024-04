Wall Street finit en baisse, plombée par Meta et la faible croissance américaine

Le Dow Jones a reculé de 0,98%, l'indice Nasdaq a abandonné 0,64% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,46%.

La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi, plombée par les prévisions jugées décevantes de Meta, quelques publications mitigées et un chiffre de croissance américaine dont la faiblesse a surpris.

Par ailleurs, le relèvement de la fourchette d'investissements pour l'exercice en cours a également déplu et le titre a plongé de 10,56%.

Le PDG Mark Zuckerberg a indiqué que le groupe de Menlo Park entendait faire de gros efforts financiers pour développer ses propres outils et modèles d'intelligence artificielle (IA).

Le léger manque d'allant de Meta a aussi pénalisé ses grands rivaux de l'IA, Microsoft (-2,45%) et Alphabet (-1,97%), qui publiaient leurs résultats après Bourse.

Déja déstabilisée, la place new-yorkaise a franchement vacillé après que le département du Commerce a annoncé que la croissance n'avait atteint que 1,6% en rythme annualisé au premier trimestre, alors que les économistes attendaient 2,5%.

Pire, les éléments relatifs aux prix dans le rapport de jeudi ont montré une accélération de l'inflation, avec un taux de 3,7% contre 3,4% annoncé, en rythme annualisé.

"La combinaison d'une croissance bien en deçà des projections et d'un indice de prix au-dessus fait planner le spectre de la stagflation", situation économique redoutée, qui conjuge activité économique anémique et hausses de prix importantes, a résumé, dans une note, José Torres, d'Interactive Brokers.

Mais après avoir frôlé le K.-O., Wall Street a recoupé une bonne partie de ses pertes en fin de séance.

"Les détails (du rapport sur la croissance) sont meilleurs que ne le laisse penser le chiffre principal", a indiqué Angelo Kourkafas.

La croissance de base, c'est-à-dire hors dépenses publiques, exportations et variation des stocks, a atteint 2,8%, un niveau beaucoup plus élevé que le chiffre global.

"L'économie ralentit, mais pas autant que l'on pourrait le croire en regardant à la surface des choses", a insisté Angelo Kourkafas.

Bien qu'ayant fait état d'une forte demande pour l'informatique à distance (cloud) et l'IA, IBM (-8,25%) a manqué la cible sur son chiffre d'affaires du premier trimestre et était également sanctionné.

Le groupe d'Armonk (Etat de New York) a par ailleurs annoncé, mercredi après Bourse, l'acquisition du spécialiste du cloud HashiCorp, pour 6,4 milliards de dollars.

Bien qu'introduit lors d'une séance mouvementée, le spécialiste de cybersécurité Rubrik a brillé pour ses débuts en Bourse (+15,62%). Le groupe de Palo Alto, dont Microsoft est actionnaire, a levé quelque 752 millions de dollars lors de cette opération.

Ailleurs à la cote, Caterpillar a dérapé (-7,02%), après avoir indiqué une décélération de la demande, en particulier dans le secteur de la construction.

Le titre d'American Airlines a pris 1,51%, malgré une perte plus lourde qu'espéré sur les trois premiers mois de l'année. Le directeur financier, Devon May, a indiqué que les réservations estivales dépassaient celles de l'an dernier.

Son concurrent Southwest a lui piqué du nez (-6,96%), après avoir également dévoilé une perte plus importante que prévu et annoncé des mesures visant à s'ajuster à un plus faible nombre d'appareils livrés par Boeing, notamment la suppression de quatre dessertes.