Wall Street ouvre en légère baisse, l'hésitation domine

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,20%, l'indice Nasdaq perdait 0,55% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,38%.

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi, empreinte de précaution à la veille d'un important rapport sur l'emploi américain, avec l'oeil toujours rivé sur les taux obligataires, qui restent très élevés.

Wall Street observait, préoccupée, les taux obligataires consolider à des hauteurs plus connues depuis 16 ans. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,71%, contre 4,73 la veille en clôture, mais son équivalent à 30 ans reprenait le chemin des sommets, à 4,87% (contre 4,85%).

"Ce chiffre valide l'idée que la Fed (banque centrale américaine) va maintenir ses taux élevés pour longtemps et ne les abaissera pas de sitôt", selon Patrick O'Hare.

Cette perspective inquiète les investisseurs, qui redoutent les effets de ce resserrement monétaire prolongé sur l'économie américaine.

"C'est comme dans le film +Chicken Little+ (long métrage animé de Disney). On entend beaucoup de gens dirent: le ciel s'écroule! Le ciel s'écroule!", sans qu'il soit possible d'y voir clair, glisse Karl Haeling.