Wall Street a rebondi, tournée vers les résultats technologiques

L'indice Dow Jones a gagné 0,67% à 38.239,98 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grimpé de 1,11% à 15.451,31 points et l'indice élargi S&P 500 est repassé au-dessus de la barre des 5.000 points, progressant de 0,87% à 5.010,60 points.

La Bourse de New York a nettement rebondi lundi, moins inquiète des tensions géopolitiques et tournée vers les résultats de la technologie qui vont être dévoilés cette semaine.

Ce rebond à l'orée d'une semaine chargée et en résultats, et en indicateurs-clé pour l'économie américaine, intervient après une nouvelle performance hebdomadaire médiocre, secouée par les inquiétudes d'escalade au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran.

"Les marchés poussent un soupir collectif de soulagement parce que les tensions au Moyen-Orient ne se sont pas aggravées", a commenté Adam Sarhan de 50 Park Investments.

"A la veille du week-end, les boursiers vendaient les actions car ils craignaient que la situation n'explose", a expliqué le gestionnaire de portefeuille.