What's Cooking ? face à une pénurie de tomates

Le producteur de produits alimentaires salés, connu pour ses salamis et ses lasagnes Come a Casa, est un gros acheteur de tomates et d'autres légumes tels que les poivrons ou les aubergines. Ceux-ci sont utilisés, entre autres, dans les milliers de lasagnes et autres plats préparés fabriqués par l'entreprise.

Mais l'achat de tomates, autrefois simple, est désormais devenu problématique. "La raison principale est la grande sécheresse qui a sévi dans le sud de l'Europe cette année et l'année dernière. L'époque où l'on pouvait acheter des volumes sans souci est révolue", a expliqué Piet Sanders.