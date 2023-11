Abus sexuels: démission de la dirigeante de l'Eglise protestante allemande

"C'est d'autant plus amer que je n'ai jamais - et j'insiste sur ce point - cherché à me soustraire à mes responsabilités, à cacher des faits importants, à dissimuler des faits ou même à couvrir un accusé", a-t-elle déclaré.

"J'aurais aimé, il y a 25 ans, être aussi attentive, formée et sensible aux troubles de comportement qui m'alerteraient aujourd'hui", a-t-elle dit.

Alors que l'Église catholique allemande est depuis des années dans la tourmente en raison d'allégations d'agressions sexuelles, son homologue protestante a été jusqu'ici largement épargnée.