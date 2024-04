Attaques sur Zaporijjia : l'AIEA craint un tournant dans la guerre

Le site de Zaporijjia (ZNPP), occupé depuis mars 2022 par la Russie dans le sud de l'Ukraine, a subi une série d'attaques de drones depuis dimanche, Moscou et Kiev se rejetant mutuellement la responsabilité.

Elles "nous ont fait entrer dans une phase cruciale" du conflit, a déclaré Rafael Grossi à l'ouverture d'une réunion à Vienne des 35 membres du Conseil des gouverneurs, convoquée en urgence à l'appel de la Russie et de l'Ukraine.

Il s'agissait des "premières depuis novembre 2022 à cibler directement la centrale", la plus grande d'Europe, selon l'instance onusienne qui dispose d'experts sur place.

L'Ukraine a de son côté fustigé "une campagne de désinformation" de Moscou, accusé de simuler des frappes pour "discréditer" Kiev, selon un communiqué de la mission permanente à Vienne.

La centrale de Zaporijjia se situe à Energodar, le long du fleuve Dniepr qui fait office de ligne de front naturelle entre Russes et Ukrainiens.

Actuellement à l'arrêt, elle a été visée par des frappes et bombardements à de multiples reprises depuis plus de deux ans, pour lesquels Moscou et Kiev se sont toujours rejetés la responsabilité.