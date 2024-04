Cannabis: Bègles propose un panel réduit et très encadré d'"expérimentation"

Un panel de 100 personnes, un lieu spécial d'approvisionnement, un prix inférieur à celui du marché et une équipe pluridisciplinaire de suivi: Bègles (Gironde) a présenté mercredi un projet très encadré d'expérimentation de légalisation de cannabis qu'il va soumettre au gouvernement.

Ce projet, qui a nécessité un an de travail avec un comité d'habitants et de scientifiques, a été consigné sous la forme d'un livret qui sera remis au président de la République et au Premier ministre, a ajouté l'élu.

"L'un de ses principaux objectifs est la réduction des risques", grâce notamment à la mise à disposition de produits contrôlés, a expliqué le maire.

L'expérimentation se ferait avec un panel de 100 volontaires déjà consommateurs de cannabis, qui auraient la possibilité de s'approvisionner dans une salle de vente discrète, à un prix inférieur à celui du marché. Ils pourraient consommer sur place ou à leur domicile et seraient suivis et accompagnés pendant cinq ans par des équipes médicales et scientifiques.