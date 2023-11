"C'est scandaleux": Ségolène Royal dénonce le renouvellement du glyphosate pour 10 ans dans l'Union européenne

Désherbant controversé mais abondamment utilisé dans le monde, le glyphosate, dont l'autorisation sera prolongée de dix ans dans l'Union européenne (UE), fait l'objet de restrictions voire d'interdictions dans plusieurs pays à travers le monde.

Invitée dans notre émission des Puncheurs ce dimanche midi, Ségolène Royal ancienne ministre socialiste française, dénonce cette décision de renouveler le glyphosate. "C'est scandaleux. Le glyphosate qui vient d’être réautorisé par la Commission européenne. J’ai interdit le glyphosate il y a quelques années. Je suis venue à Bruxelles au conseil des ministres de l’environnement. Il y avait beaucoup de femmes ministres de l’environnement. C’est peut-être pour ça qu’on a été plus énergiques", dit l'ancienne candidate à la présidentielle française. "On l’a interdit à Monsanto, qui avait déjà eu 10 ans pour mettre sur le marché des produits non cancérigènes et non polluant. En 2007, mon successeur a détruit ce que j’ai fait et a réautorisé le glyphosate. Moi, ministre, je n’ai jamais détruit quelque chose de positif, même d’un ministre de droite, si je pensais que c’était bon pour le pays."