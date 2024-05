Charles Michel plaide pour solution de défense aérienne pour l'Ukraine

"Les efforts de la Russie pour terroriser les civils ukrainiens dans le cadre de sa guerre d'agression contre l'Ukraine sont criminels", a-t-il clamé dans son message. "Ensemble, nous pouvons mettre fin aux attaques brutales de la Russie. Nous devons avancer de toute urgence sur une solution globale de défense aérienne pour l'Ukraine", a-t-il plaidé.

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que "la Russie est gouvernée par des gens qui veulent que ce soit la norme de brûler des vies, de détruire des villes et des villages, de diviser les peuples et d'effacer les frontières nationales par la guerre".