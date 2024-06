"On fait profiter des personnes qui en ont besoin": dans cet aéroport français, les produits interdits partent aux Restos du cœur

En 2022, l'aéroport a donc contacté les Restos du cœur. Pour contourner la réglementation, très contraignante, le partenariat a mis en place une possibilité de don, d'abord via un formulaire écrit de quelques lignes au "poste d'inspection filtrage" (PIF), et désormais par simple accord verbal, sur toutes les lignes de contrôle.

Le plus souvent, il s'agit de bouteilles d'eau ou de boissons achetées trop tôt et les voyageurs stressés acceptent le don d'un air absent et courent attraper leur avion. Mais il y a aussi beaucoup de produits d'hygiène et de souvenirs locaux: tapenade, confitures, produits de parfumerie...

Depuis 2022, les Restos ont aussi comptabilisé 18 fers à repasser, des sets de pétanque et une disqueuse. Mais les objets contondants, les armes, les produits frais ou ceux entamés partent eux toujours au rebut.

Des produits "de qualité"

Trois fois par semaine, deux bénévoles se présentent avec une petite camionnette pour récupérer les fruits de cette pêche miraculeuse: en moyenne 700 kg de dons par semaine, avec des pics à une tonne lors du festival de Cannes ou du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, qui voient augmenter à la fois le nombre de passagers et leur pouvoir d'achat.