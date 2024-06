François Hollande candidat aux élections: geste symbolique contre l'extrême droite ou véritable tentative de retour au pouvoir ?

Mais il est difficile d'imaginer François Hollande devenir juste un député de base à l'Assemblée nationale, voire une fois élu, abandonnant son mandat à son suppléant pour retourner à sa charrue comme Cincinnatus. Malgré son air débonnaire, c'est une bête politique qui a grandi dans l'ombre de François Mitterrand, auprès duquel il a beaucoup appris.

D'après plusieurs fuites orchestrées par son entourage, il n'a jamais digéré le fait de n'avoir pas pu se représenter à la présidentielle en 2017. Et depuis, il attendait une fenêtre de tir pour son come-back.

Ce n'est pas une première. Dans l'histoire de France, il y a eu deux précédents célèbres : Raymond Poincaré, président de la République de 1913 à 1920, qui se fit élire sénateur juste après son mandat et devint chef du gouvernement par deux fois, entre 1922 et 1924, puis entre 1926 et 1929. Mais c'était une autre époque. Sous la Troisième République, le Premier ministre avait plus de pouvoir que le président.

Plus proche de nous, Valéry Giscard d'Estaing, battu en 1981 par Mitterrand, mais qui, dès 1984, se représentait à des élections locales. Il deviendra député, président de la Commission des affaires étrangères et dirigera la région Auvergne pendant 18 ans, mais sans parvenir à retourner à l'Élysée.