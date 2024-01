Davos: von der Leyen pense à Kiev et lance un appel au développement de l'IA en Europe

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est exprimée mardi au Forum économique mondial de Davos en mettant l'accent sur l'importance de la coopération entre Etats et entreprises et sur le nécessaire développement "responsable" de l'intelligence artificielle en Europe. Au passage, l'Allemande a lancé un appel à s'engager pour soutenir l'Ukraine, qui a besoin d'un "financement prévisible au fil de 2024 et au-delà".

"Ils (les Ukrainiens) ont besoin d'un apport suffisant et durable en armes, pour défendre l'Ukraine et reprendre son territoire légitime", a insisté Ursula von der Leyen, qui a par ailleurs affirmé que la Russie était confrontée à des échecs stratégiques, sur les plans militaire, économique et diplomatique. "L'Ukraine peut gagner cette guerre. Mais nous devons continuer à soutenir sa résistance", a-t-elle estimé, se félicitant du futur "européen" du pays, "un accomplissement historique".

S'attaquant ensuite au sujet de la désinformation, intimement lié aux risques de l'essor de l'intelligence artificielle, la cheffe de l'exécutif européen a surtout insisté sur "l'opportunité significative" que représente l'IA, "si elle est utilisée de manière responsable". L'Europe a du travail à faire pour s'approprier ces développements essentiels, dans tous les secteurs, estime-t-elle. "Les premiers seront récompensés, et la course a déjà débuté". Le Vieux Continent doit investir là où il peut faire la différence, par exemple au niveau des "talents" ("nous avons près de 200.000 ingénieurs logiciels avec une expérience en IA") et dans les données industrielles. "Nous pouvons entraîner des modèles d'IA sur des données de qualité inégalée, et nous voulons investir là-dedans", a assuré Ursula von der Leyen, qui a évoqué un futur accès des PME et start-ups européennes aux superordinateurs du continent et à des espaces communs de données, dans "toutes les langues de l'UE".