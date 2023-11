De Poutine à Erdogan, défilé de chefs d'Etats en Asie centrale

Le président russe Vladimir Poutine se trouve jeudi au Kazakhstan tandis que les dirigeants turc Recep Tayyip Erdogan et iranien Ebrahim Raïssi sont en Ouzbékistan, autre pays de cette région d'Asie centrale de plus en plus courtisée par les grandes puissances.

A Astana, la capitale kazakhe, M. Poutine a été accueilli par son homologue et allié Kassym-Jomart Tokaïev, une semaine après la venue du président français Emmanuel Macron.