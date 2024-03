Des bénévoles aident des personnes porteuses de handicap à escalader le mont Rila: "C'est incroyable"

Plus de cinquante bénévoles sont rassemblés pour aider cinq personnes porteuses de handicap à atteindre les sommets enneigés du mont Rila en tirant des traîneaux spéciaux. Il s'agit de la deuxième ascension de ce type dans les montagnes de Rila, mais pour la première fois, dans des conditions hivernales. "C'est la première fois que je vois la neige de si près et non pas par la fenêtre", déclare Milena Velkovska, 43 ans, atteinte d'infirmité motrice cérébrale.

"Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible pour moi. Il y a ici de nombreux bénévoles au grand cœur, sans lesquels une telle initiative serait impossible.", Alexandra Alexandrova, atteinte d'une infirmité motrice cérébrale. "Tout ce que je peux dire, c'est que c'est incroyable. Les mots ne suffisent pas pour l'instant.", conclut-elle.