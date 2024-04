Des Canaries en passant par Nice ou encore la Croatie: l'Europe touchée par une vague de chaleur

Le soleil brille sur la Belgique ce samedi. Et le beau temps n'est pas que chez nous, c'est le cas aussi ailleurs en Europe, surtout à l'est du continent où les récoltes sont chamboulées. Sur les îles espagnoles par contre, c'est déjà carrément l'été...

Se protéger du soleil ou s'exposer le plus longtemps possible, se prélasser en amoureux ou faire équipe entre amis... tout est bon pour profiter du beau temps. En ce moment, il fait plus chaud que la normale dans les Canaries. 28 degrès avant midi ! Les touristes sont ravis.

L'archipel est balayé par un courant d'air chaud qui vient tout droit de l'Afrique. "L'air africain est surchauffé et il contient des poussières en suspension, des poussières subsahariennes. Cela signifie que les températures dans l'archipel augmentent et que la qualité de l'air se dégrade fortement", explique un météorologue.