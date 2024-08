Emeutes au Royaume-Uni: la réponse pénale à l'oeuvre

BENJAMIN CREMEL

Une semaine après le début des émeutes imputées à l'extrême droite, de nombreux suspects ont défilé mardi devant la justice au Royaume-Uni, où le gouvernement affiche sa fermeté et mobilise 6.000 policiers spécialisés et plus de 500 places de prison.

Au lendemain d'une nouvelle soirée émaillée d'incidents, notamment à Belfast (Irlande du Nord) et Plymouth (sud de l'Angleterre), la journée a été rythmée par les suites judiciaires des quelques 400 arrestations survenues ces derniers jours.