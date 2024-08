Émeutes au Royaume-Uni: pour quelles raisons et à cause de qui le pays tombe-t-il dans le chaos?

Des mosquées assaillies ou des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile pris pour cible. Des rassemblements violents à l'appel de groupes d'extrême droite après la mort de trois fillettes tuées dans une attaque au couteau dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Au cœur de ces violences, la Ligue de Défense Anglaise. Un groupuscule d'extrême droite fondé en 2009 qui avait connu un certain déclin ces dernières années. "Il n'existe plus officiellement", explique Manuel Abramowicz, spécialiste de l'extrême droite. "Ses supporters, ses anciens membres et notamment un de ses leaders fondateurs sont toujours actifs sur le terrain du football et en particulier chez les supporters politisés et qui sont donc des nationalistes d'extrême droite blancs, comme on dit en Angleterre."