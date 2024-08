Un chantier de réfection sur la E25 entre Mabompré et Bastogne dès le 12 août

Un chantier de réfection des revêtements de l'autoroute E25/A26 débutera, le 12 août, entre Mabompré et l'aire de Bastogne en direction du Luxembourg. Jusqu'au 23 septembre, la circulation sera réduite à une voie par sens sur ce tronçon, indique mardi la Société wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures (Sofico).

Ces travaux consisteront à réhabiliter les revêtements de l'E25/A26 de Mabompré à Bastogne (2 voies et bande d'arrêt d'urgence), soit sur une distance d'environ 7 kilomètres, uniquement en direction du Luxembourg. Des réparations localisées de béton seront effectuées en fonction des nécessités, précise-t-on.

Du 12 août au 23 septembre, la circulation se fera sur une voie par sens et la vitesse sera limitée à 70 km/h. L'accès vers l'autoroute n°52 "Mabompré" sera par ailleurs fermé. Les usagers souhaitant rejoindre l'E25/A26 vers le Luxembourg seront invités à gagner l'autoroute via l'accès n°52 " Mabompré" vers Liège et à effectuer un demi-tour à l'échangeur n°51 "Houffalize" pour reprendre l'E25/A26 vers le Luxembourg.

Ce chantier a un coût de 1,7 million d'euros financés par la Sofico.