Feu vert des 27 à un paiement de plus de 4 milliards à l'Ukraine

Cet instrument financier a été créé pour soutenir le pays en guerre avec des prêts et subventions, pour stabiliser sa situation macro-économique, se reconstruire et se moderniser. Il prévoit jusqu'à 50 milliards d'aides. Jusqu'ici, près de 8 milliards sont déjà parvenus à Kiev, mais sous la forme de crédits-ponts et préfinancements.

Le paiement approuvé mardi est le premier paiement "régulier", qui répond à la réalisation de certaines réformes promises par Kiev. Il s'agit cette fois de diverses réformes "dans le cadre des chapitres sur la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, la gestion des biens publics, l'environnement des entreprises, le secteur de l'énergie et le secteur agroalimentaire", peut-on lire dans la décision d'exécution.