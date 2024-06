Européennes: la campagne dans la dernière ligne droite

Un meeting aux Docks d'Aubervilliers... pour ne pas rester à quai ? La tête de liste Renaissance Valérie Hayer tiendra samedi après-midi en Seine-Saint-Denis le troisième et dernier meeting national de la campagne, avec à son côté le Premier ministre Gabriel Attal.

Les candidats aux européennes abordent ce week-end la dernière ligne droite de la campagne, avec l'objectif pour les plus à la peine de parvenir enfin à secouer "l'indifférence" des électeurs.

Sans pouvoir exclure une présence surprise d’Emmanuel Macron —hypothèse dejà envisagée pour la Mutualité —, le chef de l’Etat entrant ensuite dans une intense semaine de commémorations, auxquelles se joindra le président américain Joe Biden.

Pour la candidate macroniste, les sondages se suivent et se ressemblent. Une enquête Toluna Harris Interactive pour Challenges M6 et RTL publiée vendredi lui accorde 14,5% des intentions de vote, très loin derrière Jordan Bardella (32%), et un petit point seulement devant Raphaël Glucksmann (PS-Place publique).

Autre mauvaise nouvelle pour la majorité: l'agence de notation S&P a dégradé vendredi la note souveraine de la France, de AA à AA-, une baisse inédite depuis 2013.