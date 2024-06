Cinq personnes blessées à l'arme blanche dont deux très grièvement à Metz

Cinq personnes ont été blessées, dont deux très grièvement lundi à Metz, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Metz Yves Badorc. L'hypothèse terroriste est exclue à ce stade, a précisé le procureur, qui n'a pas pu donner d'autres éléments dans l'immédiat. Selon le Républicain Lorrain, l'attaque s'est produite vers 10 h 15 dans une supérette du quartier Borny à Metz et les victimes sont des jeunes gens. Le journal évoque un possible règlement de comptes.

Les faits se sont déroulés à 11 h 00 lundi matin dans la rue devant un commerce, a encore indiqué une autre source policière. L'attaque s'est produite à proximité d'une supérette du quartier Borny à Metz, selon Le Républicain Lorrain, qui évoque un possible règlement de comptes.

Marie, une infirmière dont le cabinet est installé à proximité, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, a évoqué des tensions dans le quartier. "Il y a de l'insécurité, il y a du trafic du drogue, c'est connu, on est pas du tout en sécurité. Il y a quelques mois, un jeune de 17 ans s'était fait tirer dessus juste à côté, boulevard d'Alsace, la rue parallèle. Il y a des tensions palpables entre clans", a-t-elle déclaré à l'AFP. "Ce qui s'est passé ce matin, selon les dires d'un voisin, c'est par rapport à la supérette, un clan veut la récupérer", a-t-elle ajouté.

Lundi, un périmètre de sécurité a été mis en place dans le quartier. "Je n'ai pas pu travailler, les gens n'avaient pas le droit de rentrer dans l'immeuble", a expliqué une orthophoniste qui exerce à proximité et a souhaité garder l'anonymat. "J'ai vu des blessés, des gens qui se tapaient, et quelqu'un courir avec une hache après une voiture. Ils étaient des jeunes. Après, les policiers et les pompiers sont arrivés, mais je n'en sais pas plus. Ce sont sans doute des règlements de compte. Il y a des trafics de drogue ici, même si dans la journée, on ne voit pas grand-chose", a-t-elle ajouté.