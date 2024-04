Inondations en Russie: "situation critique" à Orsk dans l'Oural

"Une situation critique s'est développée dans la ville d'Orsk", a déclaré le ministre russe des Situations d'urgence, Alexandre Kourenkov, à son arrivée dans cette ville industrielle de plus de 200.000 habitants proche de la frontière avec le Kazakhstan.

Des images diffusées par ses services sur Telegram le montrent entourés de sauveteurs dans une petite embarcation navigant sur l'eau, celle-ci atteignant les fenêtres de certaines maisons et de plusieurs commerces.

Vendredi, la rupture d'un barrage à Orsk, tout proche de la frontière avec le Kazakhstan, a provoqué une montée rapide des eaux, aggravée par d'importantes perturbations et la fonte des glaces, un phénomène courant à cette période de l'année dans de nombreuses régions russes.

A Orsk, plus de 4.500 maisons ont été inondées et plus de 4.000 personnes déjà évacuées vers des centres d'hébergement temporaires, selon M. Kourenkov.