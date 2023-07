La BBC discute avec la police après des accusations à caractère pornographique contre un présentateur

Vendredi soir, le tabloïd The Sun a publié le témoignage d'une femme accusant ce présentateur vedette, sans le nommer, d'avoir donné, en échange de photos à caractère sexuel, plusieurs dizaines de milliers de livres sterling à son enfant au départ âgé de 17 ans, sans préciser s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon.

La police "étudie certains éléments discutés lors de cette réunion en ligne" et travaille désormais "pour établir s'il y a des preuves d'une infraction pénale". "Aucune enquête formelle n'a été lancée "à l'heure actuelle", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Lundi, The Sun affirme que le présentateur, "une des plus grandes stars de la BBC", a passé la semaine dernière "deux appels paniqués" au jeune. Il lui aurait demandé d'appeler sa mère pour qu'elle fasse "arrêter l'enquête".

La classe politique a vivement réagi. Lundi, sur la BBC, le ministre de la Justice Alex Chalk a questionné la décision de la BBC de ne pas avoir suspendu le présentateur dès les premières révélations.

"Dès lors que des allégations aussi graves et préoccupantes sont formulées et que la BBC en est informée, je m'attends à ce qu'il y ait une suspension", a-t-il déclaré.

Peu après un entretien téléphonique organisé en urgence entre la ministre de la Culture Lucy Frazer et le directeur général du géant de l'audiovisuel public Tim Davie, la BBC a indiqué dimanche dans un communiqué "qu'un membre masculin de ses effectifs a été suspendu" et que le groupe "s'évertue à établir les faits aussi vite que possible".

La BBC a déjà été frappée par de graves scandales à caractère sexuel, au premier rang desquels l'affaire Jimmy Savile, qui a éclaté en 2012, un an après la mort de cet animateur star. Cet homme était un prédateur sexuel, auteur de viols et d'agressions sexuelles sur des mineurs pendant des décennies.