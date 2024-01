La Catalogne est victime d'une sécheresse historique: 30 jours de pluie d'affilée seraient nécessaires pour la contrer

La citerne est devenue le point de rendez-vous incontournable du quartier Fonseca, non loin de Barcelone. En effet, sans eau potable depuis 4 jours, les habitants doivent s’organiser. "Ce sont des trous que je fais pour doucher les enfants. Je les mets dans la douche et c'est tout... Je les lave rapidement et avec 8 litres", note un habitant.

"Nous avons beaucoup de pins asséchés que l'on regarde comme ça et on ne s’en rend pas compte, mais si on lève les yeux, on voit que la couronne n'est pas verte, même dans ce pin, elle commence déjà à se décomposer. Il a perdu toutes ses feuilles", explique Joachim Englert, ingénieur technique forestier chez Bosca.

Une situation particulièrement inquiétante : si le niveau des réservoirs continue de chuter, les autorités devront décréter l'état d'urgence. "L'année dernière, les précipitations n'ont meme pas atteint 300 litres par mètre carré. Nous avons accumulé trois années de précipitations bien inférieures à la normale. Cela a conduit à une situation très critique", détaille Eva Maria Morales, maire de Vallirana.

L’an dernier, toutes les récoltes de céréales de la région ont été perdues. Résultat, les agriculteurs font appel aux sourciers qui prétendent détecter les sources souterraines. "Je dirige cette tige vers l'avant et dès qu’elles sont au-dessus des nappes d'eau, elles se referment progressivement, doucement, vers l'intérieur", explique Lluís Sarsanedas, sourcier.