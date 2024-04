La FGTB se mobilise à Bruxelles pour dénoncer les mesures budgétaires européennes

"We won't pay" ("nous ne payerons pas"), ont clamé plus d'une cinquantaine de personnes lors d'une action organisée mardi par la FGTB à Bruxelles. La mobilisation visait à dénoncer les mesures d'austérité budgétaire soumises au vote au Parlement européen le 22 avril prochain.

Dès 11h30, les manifestants étaient réunis place Fontainas malgré la météo capricieuse. Il s'agit de la deuxième action du genre, après la manifestation organisée le 12 mars dernier, sur le rond-point Schuman, qui avait rassemblé quelque 2.000 personnes.

"30 milliards d'économies à l'horizon 2028, ce ne sont plus des coupes budgétaires, c'est un massacre à la tronçonneuse", a déclaré le président de la FGTB, Thierry Bodson. "La dette publique belge stagne à 106% du PIB, malgré les crises financière et sanitaire. Le budget n'a donc pas été mal géré, et nous n'avons pas vécu au-dessus de nos moyens", a-t-il expliqué.