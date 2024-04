La maire d'Amsterdam plaide pour une "régulation" de la cocaïne et des drogues dures

Partager:

Réguler le marché des drogues dures comme la cocaïne et la MDMA est pour la maire d'Amsterdam le seul moyen de combattre le narcotrafic et ses conséquences "désastreuses" sur l'économie et la sécurité de la capitale néerlandaise. "On pourrait imaginer que la cocaïne puisse être obtenue auprès de pharmaciens ou via un modèle médical", avance dans un entretien avec l'AFP Femke Halsema. L'écologiste de 57 ans tient depuis 2018 les rênes de la ville connue mondialement pour ses coffeeshops et son effervescence commerciale et touristique.

L'envers du décor est, relate-t-elle, un monde sanglant et puissant qui brasse des milliards d'euros chaque année, perturbant l'économie et menaçant l'avenir de la jeunesse vulnérable de la capitale. "Je pense aussi que certaines drogues sont dangereuses et qu'il est sage de réduire leur consommation." À lire aussi "La drogue est toujours plus forte que vous": Nicolas, ancien toxicomane, avait sombré dans la violence Mais "la façon dont nous procédons n'aide pas (...) il va falloir réfléchir aux meilleurs moyens de réglementer les drogues", selon l'édile qui estime que la mise de la MDMA sur le marché devrait même être envisagée. A Amsterdam, plaque tournante de l'économie de la drogue, 80% des activités policières sont consacrées à combattre la criminalité liée aux stupéfiants, souligne-t-elle. Elle qualifie les conséquences du narcotrafic de "désastreuses" dans sa ville, où la consommation de drogues dures est en outre, à l'instar d'autres capitales européennes, de plus en plus banalisée.

"Les prix de la cocaïne dans la rue sont restés exactement les mêmes, nous n'avons donc aucun effet", dit-elle. "Alors n'est-il pas ridicule que l'on confie le trafic de drogue aux criminels et que l'on n'essaye pas de trouver un modèle de marché civilisé ?" "Discussion morale" Cette prise de position est critiquée, notamment par le maire d'Anvers Bart de Wever, "grand partisan de la guerre contre la drogue", relate Mme Halsema. La ville portuaire belge est devenue ces dernières années la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe.